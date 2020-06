Serie A, la Lega: “Grazie al Ministro della Salute e al CTS per la loro professionalità”

TORINO- Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha voluto ringraziare il CTS per il lavoro svolto: “Venute a conoscenza della decisione del CTS di modificare il Protocollo Gare per la ripresa in sicurezza delle competizioni professionistiche calcistiche, la FIGC e Lega Serie A esprimono grande soddisfazione e ringraziano il Ministro della Salute Roberto Speranza e gli esperti dello stesso CTS per la professionalità, la sensibilità e la disponibilità dimostrate al fine di consentire lo svolgimento delle competizioni ufficiali”.

