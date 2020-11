TORINO- L’emergenza Coronavirus sta tornando a colpire con forza il mondo del calcio italiano. Come riportato da Calcio e Finanza, il Governo ha negato alla Serie A 600 milioni di euro per aiutare i club che al momento si trovano in maggiore difficoltà finanziaria. Il calcio non è infatti considerato un campo prioritario del paese e, inoltre, i club non potranno contare sul rimando del versamento dell’Irpef per l’ingaggio dei calciatori tesserati.