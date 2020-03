Serie A, i club iniziano a fermare i propri allenamenti

TORINO- Come riportato dal quotidiano La Repubblica, i club di serie A stanno iniziando a prendere contromisure verso il Coronavirus, che ha costretto alla pausa forzata del campionato fino al 3 aprile. Lazio, Cagliari, Milan, Fiorentina e Bologna hanno deciso di sospendere i propri allenamenti, spedendo i propri calciatori in “vacanza forzata”. Una situazione che potrebbe presto ingrandirsi con l’approvazione di altre squadre. La Juve, dal canto suo, non sembra per ora intenzionata a perseguire questa strada, visto l’impegno con il Lione di settimana prossima.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<