Sassuolo, De Zerbi: “Siamo caduti dopo nove partite. Il fatto di cadere non ci deve far perdere entusiasmo”

TORINO – Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Siamo caduti dopo nove partite. Presi i primi due gol in maniera brutta, siamo stati un po’ molli e con poca concentrazione: e due gol sotto contro l’Inter dopo 13 minuti si fa dura. Ma il fatto di cadere non ci deve far perdere entusiasmo e consapevolezza. Stiamo cercando di alzare asticella e ambizione, può capitare di perdere e bisogna capire cosa non ha funzionato ripartendo martedì senza fasciarci la testa. Anche quando abbiamo vinto non bisognava andare in trionfo”.