TORINO – Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj: “Sosta Nazionali? Sono preoccupato, ma speriamo non succeda nulla. Noi qui nella Roma siamo molto rigorosi – aggiunge il portoghese -, facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti”.