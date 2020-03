Ribert: “La Lazio ha voglia di tornare al lavoro, stiamo studiando allenamenti distanziati”

TORINO- Fabio Ribert, preparatore della Lazio, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della possibile rirpesa degli allenamenti: “Il tono muscolare, nonostante lo stop degli allenamenti, può comunque rimanere ad un buon livello. Si possono perdere l’accelerazione, la capacità di decelerare, l’elasticità nei cambi di direzione, ma i muscoli hanno memoria. Stiamo studiando allenamenti con specifiche distanze di sicurezza per quegli esercizi che in casa sono inevitabilmente condizionati. I ragazzi hanno molta voglia di tornare in campo, ma è giusto pensare in primis alla salute di tutti. Molti temono possa esserci una flessione mentale, non solo fisica e in questo caso la classifica è il miglior antidoto”.

