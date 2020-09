Rafael Leao positivo al coronavirus

TORINO – Ancora problemi con il Covid-19 per il calcio italiano! Nella giornata di ieri, infatti, è stata riscontrata la positività al coronavirus di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan. Il classe 1999, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha infatti pubblicato sui propri social un post in cui afferma di essere in quarantena; dalla società rossonera, inoltre, non è arrivata nessuna smentita. Il giovane giocatore di Pioli, dunque, salterà il match in programma il 17 settembre 2020 a Dublino: i rossoneri affronteranno lo Shamrock Rovers nella gara valevole per il secondo turno preliminare di Europa League e il tecnico emiliano dovrà fare a meno di Rafael Leao.