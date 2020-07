Qui Torino, le probabili scelte di Longo

TORINO- Vigilia dell’attesissimo derby della Mole, che vedrà opposte una Juventus in grande forma e un Torino in cerca di punti per allontanare la zona salvezza. Come riportato da Sportmediaset, Moreno Longo, tecnico granata, sarebbe pronto a puntare sul 3-4-1-2, con Sirigu in porta e una difesa formata da Bremer, Nkoulou e Lyanco. A centrocampo Meitè, Lukic, Rincon e De Silvestri, con Ola Aina ad agire dietro alla coppia Belotti-Verdi (favorito su Zaza).

