TORINO- Dopo la riscontrata positività al Covid-19 del terzino Riccardo Calafiori, calciatori e staff della Roma sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi. Come riportano i media vicini al club giallorosso, fortunatamente non sono stati riscontrati altri positivi e quindi la squadra scenderà regolarmente in campo stasera contro il Benevento, match previsto alle 20.45 allo stadio Olimpico.