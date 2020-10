TORINO- La FIGC continua ad indagare su una possibile violazione del protocollo anti-covid da parte del Napoli. Come riferito in queste ore da Radio Kiss Kiss, ispettori della Federazione sono arrivati quest’oggi a Castelvolturno, centro di allenamento del club azzurro, per verificare dal vivo la situazione. Corretta applicazione della “bolla” ed esecuzione degli allenamenti sono i due punti principalmente sotto la lente di investigazione.