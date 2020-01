TORINO- Archiviato il successo sulla Lazio in coppa Italia, il Napoli è tornato ad allenarsi quest’oggi a Castelvolturno per preparare la sfida con la Juventus di domenica sera. Ancora diversi dubbi per Gattuso, che non ha recuperato del tutto i giocatori infortunati. Koulibaly, Mertens e Ghoulam si sono allenati ancora a parte e non sono sicuri della convocazione, mentre Allan e Younes hanno svolto solamente terapie e sono a forte rischio per il match del San Paolo.