Qui Inter, Allegri primo nome per il dopo-Conte

TORINO- L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter potrebbe essere giunta al termine. Le dichiarazioni rilasciate in seguito al ko con il Siviglia di ieri, infatti, fanno pensare ad un addio imminente del tecnico leccese. Come riferito da La Repubblica, in sostituzione approderebbe Massimiliano Allegri alla guida dei nerazzurri. Il nome del livornese è uno dei più apprezzati dalla dirigenza, che starebbe pensando di dar vita ad una nuova staffetta tra i due come avvenuto ai tempi della Juve.

