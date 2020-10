TORINO- Il Genoa, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato in questi minuti che anche i due ex calciatori della Juventus Marko Pjaca e Luca Pellegrini sono risultati negativi agli ultimi tamponi per il Coronavirus: “Il Genoa Cfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità”.