TORINO- In casa Fiorentina, dopo il ko esterno per 2-0 di ieri con la Roma, è sempre più in bilico la posizione di Beppe Iachini. Il tecnico viola, secondo il quotidiano La Nazione, avrebbe le ore contate, con Commisso già alla ricerca del sostituto. I due nomi più caldi, al momento, sono quelli di Maurizio Sarri e Cesare Prandelli. Il primo attende di liberarsi dal contratto che lo lega alla Juve, mentre per il secondo si tratterebbe di un ritorno in quel di Firenze.