Qui Fiorentina, Castrovilli non convocato per l’Inter: Juve a rischio

TORINO- Cattive notizie in casa Fiorentina provenienti dall’infermeria. Il club viola, prossimo avversario della Juventus in campionato, ha infatti annunciato l’esclusione di Gaetano Castrovilli dalla lista dei convocati per il match di domani sera contro l’Inter. Il ragazzo, dimesso ieri dall’ospedale, non è infatti ancora al meglio dopo i giramenti di testa avuti sabato contro il Genoa e mister Iachini ha voluto evitare complicazioni. Possibile che l’ex Cremonese sia costretto a saltare anche la gara dello Stadium di domenica.