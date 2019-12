TORINO- Anche per il Cagliari, così come successo per la Juventus, quella di oggi è stata l’ultima seduta di allenamento per questo 2019. I rossoblù, agli ordini di mister Rolando Maran, hanno svolto lavoro al pomeriggio, prima del giorno di riposo concesso per domani. Si sono rivisti anche gli infortunati Ceppitelli, Cacciatore e Cragno, che hanno svolto lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni.