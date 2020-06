Qui Bologna, Skov Olsen non sarà a disposizione contro la Juve

TORINO- Ormai archiviato l’insuccesso in Coppa Italia, la Juve torna con la testa al campionato, dove lunedì prossimo sarà ospite del Bologna. Il club rossoblù, per volontà di mister Mihajlovic, godrà oggi di un giorno di riposo, tornando al lavoro da domani. Brutte notizie per il tecnico serbo arrivano però dall’infermeria, visto che Skov Olsen ha subito una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del flessore destro e sarà costretto quindi a saltare il match con i bianconeri.

