TORINO- Giornata di lavoro per il Bologna che, non essendo impegnato in campionato questo fine settimana, sta preparando la sfida con la Juventus, prossima gara in programma. Rossoblù che si sono allenati nel pomeriggio a Casteldebole, come riportato sul sito ufficiale. Hanno svolto lavoro a parte Ladislav Krejci e Mattias Svanberg, in dubbio per la gara con i bianconeri a causa di problemi muscolari.

