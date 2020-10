Preziosi: “Si intuisce che De Laurentiis non voleva giocare con la Juve. Creato un brutto precedente”

TORINO- Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Rado Capital del caso Napoli: “Qui si crea un brutto precedente. Si pensava che il protocollo fosse chiaro a tutti e invece sono intervenute le Asl locali, che hanno creato un casino. Ora qualsiasi società si sentirà in grado di interpellare l’Asl e magari evitare le trasferte, mettendo a rischio il campionato intero. De Laurentiis? Sembrerebbe sia stato lui a contattare l’Asl. Si intuisce che non voleva giocare la partita con la Juve. Perchè? Bella domanda. Forse perchè Insigne si è infortunato contro di noi, poi aveva due giocatori contagiati. Ma dovete chiedere a lui. Credo che oggi ci sia un incontro tra il ministro dello Sport e i presidenti di Federazione e Lega: dovranno provvedere affinché non succeda più una situazione simile”.