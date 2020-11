Napoli, Gattuso: “Gara difficile, abbiamo rischiato”

TORINO – Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto a Fiume in Europa League contro il Rijeka: “Partite facili non ce ne sono. Pensavamo di venire qua a fare una gita. Ci siamo fatti sorprendere nei primi 35 minuti. Non ci sto a questi errori di valutazioni ed approcci alla partita. Dobbiamo crescere abbiamo rischiato. E’ un problema che dura dall’anno scorso. Questa squadra ha alti e bassi da un po’ di anni. Seconde palle zero. Poi nel secondo tempo meglio. Dobbiamo stare sul pezzo. Loro hanno giocato di contropiede. Se ti gira male non è facile. Mi piacerebbe vedere lo stesso spirito del secondo tempo nei 90 minuti. Se mi sono fatto sentire all’intervallo? – dice Gattuso – Rischio di ammalarmi io e di lasciarci la pelle. Sapevano benissimo che squadra andavamo ad affrontare. Ecco perchè mi lascia l’amaro in bocca ed un po’ arrabbiato. Colpa mia che non sono ancora riuscito ad entrare nella testa dei giocatori come si deve”.