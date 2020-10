Mondiali: 5-0 alla Bolivia, super Neymar fa volare il Brasile

TORINO – (ANSA) – Un super Neymar va volare il Brasile. La selezione verdeoro ha travolto la debolissima Bolivia per 5-0 nella prima giornata delle qualificazioni dei Mondiali in Sudamerica (girone unico). Marquinhos e Firmino segnano nel primo tempo, nella ripresa Firmino di nuovo, Rodrygo e Coutinho completano la goleada nella Neo Química Arena a San Paolo, stadio del Corinthians, senza pubblico.

È stata anche la prima partita del Brasile nel 2020. Serata di grazia per l’asso del Psg che non segna ma tra assist e giocate incanta il suo pubblico. (ANSA).