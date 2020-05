Moggi: “Ho fatto molto di più io per Simoni di quelli che adesso lo piangono”

TORINO- Luciano Moggi, tramite il suo account Twitter, ha voluto inserirsi nelle polemiche derivate dopo la scomparsa di Gigi Simoni, avvenuta ieri all’età di 81 anni. L’obiettivo dell’ex dg della Juventus, però, era quello di diminuire i battibecchi: “Fui io a suggerire a #Moratti di ingaggiare Gigi #Simoni all’#Inter. Ho fatto molto più io per Simoni che non quelli che adesso lo piangono. Perché per molti è più facile parlare che fare del bene in maniera concreta”:

