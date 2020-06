Mihajlovic: “Juve avvantaggiata dall’aver già giocato, ma noi lotteremo per vincere”

TORINO- Alla vigilia del match tra Bologna e Juventus, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa: “Al di là della rosa, i bianconeri saranno avvantaggiati dalle partite già giocate. Noi, però, proveremo a fare la nostra gara. Tifosi? Giocare a porte chiuse potrebbe incidere molto, ma noi dobbiamo essere più forti delle difficoltà. Abbiamo ricominciato a lavorare come fosse il primo giorno di scuola, sono curioso di vedere come si comporteranno i ragazzi. Daremo il massimo, poi vedremo se basterà per vincere. Prepariamo le partite per vincere contro chiunque, saremo attendisti solo se la Juve ci costringerà a giocare nella nostra metà campo”.

