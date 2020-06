Malagò: “Grande attesa per la ripresa del campionato, il calcio aveva il diritto di ripartire”

TORINO- Giovanni Malagò, presidente del CONI, è stato intervistato ai microfoni di Radio Rtl: “C’è una grande attesa per la ripresa del campionato, perchè il periodo di astinenza è stato molto lungo. Dal lato delle normative mi sembra ci sia stato un bel lavoro di squadra. Quarantena soft? Il contatto tra due calciatori è giustificato, perchè si ha la certezza che i calciatori che vanno in campo non sono contagiati. Come se avessero una sorta di passaporto. Io ho sempre detto che il calcio non solo aveva il diritto di ripartire, ma che avrebbe dovuto avere canali diversi rispetto agli altri sport. Il mio pensiero è sempre stato quello che ha avuto il Governo. Tifosi? Bisogna valutare la capienza degli stadi per capire quanti possono entrare. Sono valutazioni che devono essere fatte anche in base alla curva epidemiologica”.

