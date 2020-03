Lega Pro, calciatore positivo al Coronavirus: Reggio Audace in quarantena

TORINO- Alessandro Favalli, calciatore della Reggio Audace, è stato ricoverato all’ospedale di Crema dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus. Una situazione che ha costretto il club a mettere in quarantena il resto della squadra, come annunciato con un comunicato ufficiale: “Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”.

