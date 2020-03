Lazio, Tare: “Stiamo pensando al taglio degli stipendi, situazione in Italia da horror”

TORINO- Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Coronavirus e del possibile taglio di stipendi della squadra: “Ci stiamo pensando. I giocatori sono in continuo contatto tra di loro, ma non hanno ancora parlato del taglio. Posso pensare che però, presto, procederemo anche noi in questa direzione. All’inizio questa situazione è stata presa alla leggera, ma ora sembra di vivere in un film horror. Si parla di una guerra, i numeri dei deceduti sono terrificanti e ti fanno rimanere senza parole. Questo è un disastro per l’Italia intera”.

