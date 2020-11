Lazio, Inzaghi: “Mai considerati per lo scudetto ma possiamo lottare”

TORINO – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese: “Abbiamo disputato le ultime due partite nel migliore dei modi, avevamo già chiuso bene prima della sosta. Dobbiamo farci trovare pronti per i prossimi banchi di prova. Sono abituato ad essere considerato fuori dalle griglie dei favoriti ma abbiamo dovere e potenzialità per dire la nostra con le primissime. Non ho ancora deciso se giocherà Strakosha o verrà confermato Reina. Nella mia testa c’è comunque poco turnover, non esistono più i panchinari, a maggior ragione oggi che ci sono i 5 cambi. Muriqi e Lulic assenti, sarebbero stati importanti: Senad dovrebbe rientrare entro la fine dell’anno”.