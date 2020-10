TORINO – Il dottore della Lazio, Fabio Rodia, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in merito alle possibili positività al coronavirus in alcuni giocatori biancocelesti che sono rimasti a Roma senza partire per il Belgio: “Per i protocolli UEFA la squadra è stata sottoposta ai tamponi prima della gara di Champions League. Nei tamponi di venerdì si sono verificate delle criticità”.