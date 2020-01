Juve, rimpianto Haaland: tripletta all’esordio con il Dortmund

TORINO- È stato inseguito per mesi come possibile rinforzo per l’attacco, ma alla fine Erling Braut Haaland ha deciso di snobbare la Juve per unirsi al Borussia Dortmund, in cerca di maggior spazio in campo. La scelta del baby norvegese ha dato subito i suoi frutti, visto che è stato proprio lui il protagonista del successo in rimonta dei gialloneri sull’Augsburg. Entrato in campo ad inizio ripresa sul risultato di 3-1, il classe 2000 ha messo a segno una tripletta all’esordio in Bundesliga, ribaltando il risultato e aiutando i suoi compagni ad imporsi per 3-5.