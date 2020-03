Italia women, il rientro dal Portogallo è stato autorizzato

TORINO- Un vero e proprio incubo quello ha vissuto l’Italia women in questi momenti. Le ragazze della ct Bertolini, impegnate nell'”Algarve Cup” in questi giorni, avevano deciso di rinunciare alla finale del torneo per anticipare il loro rientro in patria, ma ciò non è potuto avvenire. A causa del Coronavirus, infatti, il Portogallo ha chiuso tutti i voli in entrata e in uscita e inizialmente le azzurre hanno dovuto pensare a possibili soluzioni alternative. Dopo qualche ora, però, la situazione si è finalmente sbloccata. Le azzurre sono salite su un volo charter da Faro (partenza 16.20), che farà scalo a Palma de Mallorca, Torino e Roma.

