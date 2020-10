Inter, Conte: “Tra 0-0 e 5-4 per noi, sceglierei il secondo”

TORINO – (ANSA) – “Stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. A livello offensivo stiamo facendo cose importanti ma dobbiamo essere bravi ed equilibrati a cercare di evitare di prendere le ripartenze. Non dobbiamo farci trovare impreparati, sta anche alla bravura dell’avversario e questo lo dobbiamo mettere in conto. Comunque, se dovessi scegliere tra uno 0-0 e un 5-4 per noi, sceglierei il 5-4 per noi”. Lo dice Antonio Conte alla vigilia della trasferta di Roma contro la Lazio. (ANSA).