Infantino (pres.FIFA): “Lavoriamo al ritorno dei tifosi negli stadi, ma ci sono altre priorità”

TORINO- Il presidente FIFA Gianni Infantino ha così commentato la situazione sulla riapertura degli stadi dopo l’incontro con il Premier Conte: “Un piacere discutere con lui di questo, ma al momento la salute è la cosa più importante. Sarà chiaramente un percorso graduale con la salute al primo posto ma pensando a come tornare alla normalità. L’Italia è un paese importante e deve avere un ruolo importante in FIFA. Senza tifosi non è vero calcio, ma ci sono altre priorità. Lavoriamo al ritorno alla normalità, ma senza fissare date”.