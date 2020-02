Immobile: “Il primo obiettivo è la Champions, ma se a fine anno saremo ancora lì…”

TORINO- Dopo il successo della Juventus alle 12.30, alle 15 è arrivata la pronta risposta della Lazio, che all’Olimpico travolge per 5-1 la Spal. Doppietta, ancora una volta, per Ciro Immobile, che ai microfoni di Sky ha poi dichiarato: “Continuiamo a ripeterci che il nostro primo obiettivo è la qualificazione alla Champions, ma se a fine stagione saremo ancora lì in classifica…Guardiamo alla Roma, all’Atalanta e alle altre squadre che ci stanno dietro e aspettano soltanto un nostro passo falso”.