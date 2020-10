Higuain, il primo gol in MLS è una magia su punizione

TORINO- Nella notte si è giocato il match di MLS tra i New York Red Bulls e l’Inter Miami, squadra in cui militano i due ex juventini Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi. Protagonista del match proprio l’attaccante argentino, che con un gol riscatta il rigore sbagliato e l’espulsione dell’esordio ufficiale. All’81’, il Pipita si è incaricato di battere una punizione dal limite dell’area, infilando poi il pallone sotto il sette del palo difeso dal portiere Jensen. Gol che è valso il 2-1 e i conseguenti tre punti per la squadra di Beckham: