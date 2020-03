Gravina: “Serie A? Obiettivo terminare la stagione per avere una classifica definita”

TORINO- Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato della ripresa del campionato: “La nostra priorità è la salute di tutti e dipenderà dal virus il ritorno sui campi. L’obiettivo resta sempre quello di finire il campionato, per avere una classifica definitiva. Ripartire a maggio è difficile, ma siamo disposti a spingeri fino a luglio. Non vogliamo però intralciare la stagione che verrà, anche perchè la prossima estate ci saranno gli Europei. La Serie A a 22 squadre mi sembra una strada che non si può percorrere. Stiamo studiando un piano salva calcio per il rilancio di questo importante settore produttivo del Paese”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<