Ghirelli: “Contrari a uniformare i regolamenti della Serie A con la Serie B e la C”

TORINO – Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato attraverso un comunicato sul tema di uniformare i regolamenti di Serie A, B e C sul coronavirus: “Non condivido l’esigenza, palesata nel comunicato odierno del Direttivo della Lega B, di un intervento del legislatore federale per uniformare i regolamenti di Serie A, B e C relativi alle disposizioni per le gare conseguenti all’emergenza Covid-19. Viviamo livelli di professionismo differenti con realtà ed esigenze differenti”.