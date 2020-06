Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “La gioca il Mancio”

TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre parlando della finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli, che si giocherà stasera all’Olimpico. Il ct della Nazionale Roberto Mancini, intervistato per l’occasione, ha fatto le sue analisi sulle due squadre. L’Inter, intanto esclusa dalla coppa, pensa al campionato e cerca di ritrovare il suo bomber principe Lukaku, a secco contro gli azzurri. Capitolo Serie A: via libera a due partite trasmesse in chiaro:

