Francia in lockdown, ma la Ligue 1 continua

TORINO – “A seguito dell’annuncio da parte del Presidente della Repubblica sulle misure sanitarie di confinamento per lottare contro la pandemia da Covid-19, la FFF ha preso la decisione di sospendere il campionati amatoriali, la 2ª divisione femminile e la Coppa di Francia, sia maschile che femminile. […] Il mondo del calcio deve partecipare allo sforzo collettivo per lottare contro la seconda ondata di questa epidemia”. Questo il comunicato della Federazione calcistica francese che fa intuire come la Ligue 1, nonostante le recenti misure del Governo, andrà avanti senza problemi”.