Fonseca: “Abiamo giocato bene, ma la qualità ha fatto la differenza. Mi aspetto nuovi acquisti”

TORINO- Dopo il ko contro la Juventus per 3-1 che ha estromesso la sua Roma dalla Coppa Italia, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “La differenza tra i due tempi è stata l’efficacia. Ogni volta che arrivavano dalle nostre parti segnavano. Abbiamo giocato bene, ma la qualità tra le due squadre è diversa. Dzeko? Sappiamo che è un giocatore importante, ma penso che il problema non sia solamente la sua assenza. Gli attaccanti hanno fatto una partita buona, ma si può fare molto meglio. Devono lavorare maggiormente in fase di ripiego, non mi piace quando non lo fanno. Diawara? Sono preoccupato per il suo infortunio. Vediamo come sta, ma abbiamo diversi giocatori fuori e speriamo che non sia troppo grave e che possa giocare il derby. Gol presi? La differenza, come detto prima, è la qualità delle squadre. Non abbiamo preparato bene alcune situazioni e contro giocatori come Ronaldo si pagano. Cristiano mi ha fatto i complimenti per come stiamo andando quest’anno. Lazio? Non gioca come la Juve, ma dobbiamo lavorare per preparare meglio sul recupero palla, perchè stasera abbiamo preso due gol in contropiede. Nel complesso siamo andati bene, abbiamo creato occasioni e pensiamo alla prossima partita con fiducia. Gol Bonucci? Bene loro, anche se per questione di centimetri era regolare. Noi difendiamo così, merito a loro per aver sfruttato la situazione. Mercato? Mi aspetto qualcosa, spero che possiamo prendere un paio di giocatori perchè ne abbiamo bisogno”.