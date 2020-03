Federcalcio spagnola: “Campionato? Difficile riprendere a maggio”

TORINO- Anche in Spagna, così come in Italia, il campionato è stato fermato dall’emergenza Coronavirus. La voglia di tornare in campo è però tanta, anche se, come dichiarato dal presidente della Federcalcio Luis Rubiales al momento i tempi non appaiono brevi: “Vogliamo provare a salvare questa stagione. La nostra idea è che le squadre debbano vincere e perdere dentro il campo. Spero si possa giocare ai primi di maggio, anche se purtroppo non penso che questo sia possibile”.

