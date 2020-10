TORINO- Per Massimiliano Allegri, a fine stagione, potrebbe liberarsi una panchina in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Claudio Lotito continua ad informarsi riguardo il futuro del tecnico livornese, da sempre suo pupillo. Il patron della Lazio vorrebbe l’ex mister della Juventus al posto di Simone Inzaghi, con cui fatica ad arrivare un’intesa per il rinnovo del contratto.