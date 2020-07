Ex Juventus, Mandzukic si svincola dall’Al Duhail

TORINO- L’avventura in Qatar di Mario Mandzukic è già giunta al termine. L’amore tra l’ex centravanti della Juventus e l’Al Duhail non è mai sbocciato e il divorzio appareva inevitabile già da qualche settimana. A comunicare la separazione è stato lo stesso giocatore sui social: “Ho raggiunto un accordo con il managmente dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro”.

