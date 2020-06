TORINO- Ai microfoni di Onefootball, l’ex attaccante della Juventus Amauri ha aperto le porte ad un possibile ritorno in campo in Italia: “Da quando i tifosi hanno iniziato a mandarmi i messaggi mi si è accesso un fuoco dentro, anche se ormai ho 40 anni e non sono più l’Amauri di qualche tempo fa. Ai tifosi del Palermo, però, non importa e vogliono comunque il mio ritorno. Non so se accadrà, ma la mia volontà è questa”.

