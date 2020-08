Ex Juventus: Allegri sempre nel mirino del Psg

TORINO- Nonostante la vittoria contro l’Atalanta, e il conseguente passaggio alle semifinali di Champions League, la posizione di Thomas Tuchel sulla panchina del Psg sarebbe tutt’altro che salda. Come riferito da Sky Sport, infatti, il club parigino potrebbe riconfermare il tecnico tedesco solo in caso di vittoria della massima competizione europea. A seguire con interesse la situazione ci sarebbe Massimiliano Allegri, pronto a tornare in pista dopo l’anno sabbatico preso in seguito alla separazione dalla Juventus.

