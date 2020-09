Ex Juventus, Allegri rifiuta la panchina dell’Olanda

TORINO- Ormai terminato l’annato sabbatico preso in seguito alla separazione dalla Juventus, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una panchina. L’ex tecnico bianconero, nelle ultime settimane, è stato accostato a club come Inter e Psg, senza però arrivare ad un accordo. Come riportato da Sky Sport, però, il mister livornese aspetta ancora la chiamata di un club. Una volontà che lo ha portato a rifiutare la proposta dell’Olanda, che lo avrebbe voluto come ct al posto del neo blaugrana Koeman.