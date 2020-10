Eleven Sports: “Serie C in chiaro e rimborso abbonati”

TORINO – A fronte dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti nelle scorse settimane, Eleven Sports ha prontamente messo in campo una serie di iniziative per garantire il ristoro dei suoi utenti e la corretta fruizione del servizio. A breve gli abbonati, nostro bene più prezioso, saranno contattati per comunicare loro le modalità di rimborso così che siano compensati per il disservizio subito. Al fine di garantire la corretta visione delle partite, fino alla fine di novembre gli eventi di Serie C e della Superlega saranno accessibili gratuitamente sul canale ufficiale YouTube di Eleven Sports – prosegue la nota -, oltre che sulla piattaforma Elevensports.it, mentre una selezione degli stessi, per ogni giornata, sarà trasmessa in chiaro anche sulla official page Facebook e sulla nuova piattaforma di streaming LiveNOW”. Lo riporta con una nota ufficiale il sito di Eleven Sports.