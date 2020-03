Di Livio: “Campionato da annullare, si dovrebbe pensare alla prossima stagione”

TORINO- Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni del quotidiano La Nazione dell’emergenza Coronavirus: “Secondo me questa annata sarebbe da annullare definitivamente. Mettiamo si torni a giocare a maggio o a giugno, a chi interesserebbe l’epilogo di questa annata così tragica? Credo la gente, in questo momento, pensi a tutt’altro rispetto alla classifica. Il mondo del calcio dovrebbe rimboccarsi le maniche e pensare subito alla prossima stagione”.

