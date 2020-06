Corriere dello Sport, la prima pagina: “Stellare”

TORINO- La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi si apre con la sfida tra Juventus e Napoli, si giocherà stasera all’Olimpico e che mette in palio la Coppa Italia 2019/20. La partita, che sarà trasmessa da Rai Uno, sarà seguita da circa 10 milioni di spettatori. Serie A, mentre il CTS da l’ok per la “quarantena soft”, il Ministro dello Sport Spadafora chiede un nuovo decreto. In Germania, intanto, il Bayern festeggia il suo ottavo scudetto di fila:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<