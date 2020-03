Coronavirus, Zola: “Qui a Londra sembra tutto normale, si vince se si rema dalla stessa parte”

TORINO- Gianfranco Zola, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Coronavirus e sulla situazione in Inghilterra: “Qui a Londra vedo pub, ristoranti, negozi aperti. Le piazze e le vie dello shopping sono affollate, pare tutto normale. E invece viviamo uno dei passaggi più difficili dal dopoguerra. Siamo tranquilli, ma sarei più sereno se riuscissi a tornare. Vedremo. Serve collaborazione e rispetto per il prossimo. Chi fa sport conosce il concetto di gioco di squadra. Ecco, ora il singolo non conta. Si vince se si rema dalla stessa parte”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<