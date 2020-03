Coronavirus, Lewandowski dona un milione di euro

TORINO- Grande gesto di Robert Lewandowski in un momento così complicato per tutta l’Europa. L’attaccante polacco, come dichiarato nel suo ultimo post sui social, ha effettuato una donazione da un milione di euro per la battaglia al Coronavirus: “Siamo tutti consapevoli delle difficoltà della situazione che ci circonda. Oggi stiamo giocando tutti in una squadra. Siamo forti in questa lotta. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo. Abbiamo deciso di donare 1 milione di euro per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Questa situazione riguarda ognuno di noi, quindi ti chiediamo di nuovo: segui le istruzioni, ascolta chi conosce meglio. Sii responsabile. Crediamo che presto torneremo alla nostra vita normale”: